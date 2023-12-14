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Söz yazarı Levent Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı

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Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, Sinop'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü sanatçı tarafından eserleri seslendirilen Bektaş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Söz yazarı Levent Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP - Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, Sinop'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok ünlü sanatçı tarafından eserleri seslendirilen Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, bir süredir tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde 68 yaşında hayatını kaybetti. Sinop Alaattin Camisi'nde düzenlenen törene Bektaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve çok sayıda Sinoplu katıldı.

Törende konuşan 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "Levent 1955'te dünyaya geldi. Sinop'un ilk çevre sağlığı teknisyenlerinden biriydi. Türkiye'de 90'ların başında Sinop'ta ilk kurulan radyoyu kurdu. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve ilk başkanıydı. Bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Levent Bektaş ulusal düzeyde bir sanatçımız, Sinop'un çok değerli büyük bir değeriydi" dedi.

Törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Bektaş'ın sanatçını kişiliğine dikkat çekerek, "Beyefendiliğiyle hepimize örnek olmuş çok değerli, çok kıymetli bir abimizi bugün ebediyete uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Levent Bektaş'ın tüm sıfatlarının yanında biz bir Sinop beyefendisini bugün uğurluyoruz" diye konuştu.

Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan ise törende yaptığı konuşmada "Kıymetli değerleri evlatlarımızın tanımasında fayda var. Bu kişiler zihinsel açıdan farklı kategoride kişilerdir. Gençlerimizin, evlatlarımızın bu değerleri tanımasında fayda var. Kendisi Sinop'un ilk radyocusu ilk olmakta Sinop'a önemli bir katkı veriyor. Aynı zamanda söz yazarı, şair kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sinop büyük bir değerini kaybetmiştir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Levent Bektaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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