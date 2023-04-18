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Sorgun'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı

Sorgun'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı

Yerel Haberler

ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Sorgun'daki 9 camide ziyarete açıldığını ve vatandaşların ziyaret edilebildiğini söyledi. Salih Paşa Camisinde ikindi namazının ardından önce erkeklerin, sonra da kadınların Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiğini belirten Kayış, "Hazreti Peygamberin bu kutsal emanetini Salih Paşa Camisi dışındaki camilerimizde kadınlarımız dün ziyaret etmişlerdi. Bugün de ikindi namazının ardından önce erkekler sonra da kadınlar ziyaret ediyor." dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kayış Hisarcık Sorgun Yerel Haberler

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