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Sonsuzluk Kervanı Kestel'de

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Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şeb-i Arus Özel Sonsuzluk Kervanı' programı, televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, Bayram Büyükoruç ve Mikail Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Programda şiir, sohbet ve ezgi dolu anlar yaşandı.

Sonsuzluk Kervanı Kestel'de

BURSA - Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen "Şeb-i Arus Özel Sonsuzluk Kervanı" programı ile televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, Bayram Büyükoruç ve Mikail Şimşek, sevenleri ile buluştu. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda şiir, sohbet ve ezgi dolu anlar yaşandı.

Kestel Belediyesi'nce düzenlenen "Şeb-İ Arus Sonsuzluk Kervanı' programı Kestel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şiir, sohbet ve ezgi dolu programın sunuculuğunu Mikail Şimşek üstlenirken; televizyon programcısı, yazar Serdar Tuncer ile şair Dursun Ali Erzincan şiirleri, Bayram Büyükoruç'da ilahileriyle unutulmaz bir gece yaşattı. Şiire, ilahiye ve ezgiye doyulan gecede Filistin'de Gazze'de yaşanılanlar da unutulmadı. İsrail'in Filistin'e yaptıkları Kestel'de bir kez daha kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu özel gecede şiirlerden konuşup, sohbetler edip birbirinden güzel ezgi ve ilahilere hep birlikte eşlik ettik. Kestel'imizde kültür, sanat programları ile hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi hep sürdürdük. Bu programlar ile hem dinliyor, öğreniyor, sanattan besleniyor hem de toplumsal meselelere dair konuşma fırsatı buluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kestel Belediyesi Bayram Büyükoruç Serdar Tuncer Haberler

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