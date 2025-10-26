Haberler

Sonbahar Yağmurları Kanlıca Mantarını Doğaya Kavuşturdu

Sonbahar Yağmurları Kanlıca Mantarını Doğaya Kavuşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yağışların etkili olması, zengin besin değerleriyle bilinen Kanlıca mantarının doğada ortaya çıkmasına neden oldu. Az miktarda bulunan bu lezzetli mantar, Ankaralıların ilgi odağı haline geldi.

Sonbaharın gelmesiyle etkili olan yağışların ardından doğada yetişen Kanlıca mantarı, Ankaralı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Protein, magnezyum, fosfor ve potasyum açısından zengin bir besin olarak bilinen Kanlıca mantarı, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla beraber doğadaki yerini aldı. Lezzetiyle sofraların gözdesi olan Kanlıca mantarı, yağışların az olması nedeniyle sınırlı miktarda çıktı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Narlıkaşı ormanlık alanında da yetişen Kanlıca mantarları, az miktarda çıkmasına rağmen bölge halkının ilgi odağı oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta oynayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.