Sonbahar Renk Cümbüşü: İnegöl ve Domaniç Orman Yolu
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini bağlayan orman yolu, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları eşsiz manzarayı görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı orman yolu, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. Bu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında uzanan kıvrımlı orman yolunda sonbahar güzelliği büyülüyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya dönen yapraklar, bölgeyi adeta bir renk şölenine çevirdi.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı görüntülemek için bölgeye akın ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan güzergahta, sürücüler manzarayı seyretmek için sık sık durup fotoğraf çekiyor.

Yaklaşık 17 kilometrelik bu kıvrımlı yol, sonbaharın tüm tonlarını içinde barındıran muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
