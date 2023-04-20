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Son teravih namazında camiler doldu taştı

Son teravih namazında camiler doldu taştı

Yerel Haberler

Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu.

Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu.

Ulu Cami ve Lala Paşa Camii başta olmak üzere tüm camilerde son teravih namazı öncesinde yoğunluk yaşandı.

Son teravih namazı için camilere akın eden Erzurumlular, bu yılın son teravih namazını eda etmenin mutluluğunu yaşayarak ellerini semaya açıp dua ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Lala Paşa Cami Yerel Haberler

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