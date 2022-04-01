Son dakika haberleri... Marmaris polisi sinemada 'İyi ki varsın Eren' filmini izledi

Marmaris polisi sinemada 'İyi ki varsın Eren' filmini izledi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler Polis Haftasının yaklaşması sebebi ile bir araya gelerek aileleri ile birlikte 'İyi ki varsın Eren ' filmini izledi.

Marmaris ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Samet Seyhan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini mesai arkadaşları polis, bekçiler ve aileleri ile izledi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Seyhan " Türk Polis teşkilatımızın 177.kuruluş yıl dönümü olması ve polis haftasına girmemiz sebebi ile mesai arkadaşlarım meslektaşlarım ve ailelerimiz ile bizler ve şehitler için anlam taşıyan bu filme gelmek istedik. Türk Polisinin kuruluş yıldönümü ve polis haftasını sizler vasıtası ile kutluyorum" dedi.

Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'in çocukluğunu, Ahmet Eren Taşdelen oynarken; yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştı. Müziklerini ise Fahir Atakoğlu'nun yaptığı film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmiş ve kısa sürede 1 milyondan fazla sinemaseverle buluşmuştu.