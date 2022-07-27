Son dakika yerel: Konak'ta Eski Silahhane Binası Sanathane Olarak Hizmet Verecek

İzmir Konak'ta, Basmane Oteller Sokağı'nda bulunan ve bir dönem silah imalathanesi olarak kullanıldığı için bölge halkı tarafından "Silahhane" olarak adlandırılan iki katlı tarihi bina, Konak Belediyesi'nin restorasyonuyla sanat merkezi haline geldi. Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi olarak hizmet verecek merkez Ağustos ayında İzmirlilerle buluşacak.

Geçmişte silah imalathanesi olarak kullanılan Basmane'deki iki katlı bina, İzmir'in unutulmaz açık hava sinemalarının nostaljisini günümüze taşıyacak bir merkez olarak restore edildi. Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi adıyla hizmet verecek merkez birçok farklı dalda kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Özellikle açık hava film gösterimleriyle nostalji yaşatacak olan merkezde tiyatrodan sinemaya, müzik dinletilerinden sahne gösterilerine kadar farklı dallarda etkinlikler düzenlenecek. Konak Belediyesi'nin Kent Tarihi Birimi'ne de ev sahipliği yapacak merkezin açılışı Ağustos ayında yapılacak.

BELEDİYE İMKANLARIYLA YENİLENDİ

Restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle tamamlanan tarihi binanın bahçe bölümünde yürütülen çalışmalarda tamamen Konak Belediyesi'nin öz kaynakları kullanıldı. Oturma bankları belediyenin atölyelerinde üretilirken, yer döşemelerinde ise daha önceki yol ve kaldırım çalışmaları sırasında sökülen ve depolarda bulunan parke taşlarından kullanıldı. Öte yandan dış mekan, ışıklandırma, heykel ve sanatsal çalışmalarla renklendirildi. Kent kimliği ve belleğinde önemli yere sahip tarihi binanın sanathane olarak yeniden şehre kazandırılması aynı zamanda bölgenin sosyal dönüşümüne de katkı koyarak, Basmane'nin değerine değer katacak.