Son dakika yerel: İnşaatta Vinç Kazası, 3 Ölü
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Son dakika haberleri... Malatya’da TOKİ inşaat şantiyesinde vinç devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
Malatya'da TOKİ inşaat şantiyesinde vinç devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mevkiinde meydana geldi. İnşaatta çalışan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 5 işçi vinç enkazı altında kaldı. Enkaz altında kalanlar, ağır yaralı olarak çıkarılıp, Yeşilyurt Hasan Çalık ile Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. 3 işçinin hayatlarını kaybettikleri bildirildi.
Kaynak: ANKA / Yerel