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Son Dakika | Sokak kedisi mama parasını kendi kazandı

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Son Dakika | Sokak kedisi mama parasını kendi kazandı

Son dakika haber... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde alışveriş stantlarının bulunduğu alanda önüne mendil serilen kedi vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde alışveriş stantlarının bulunduğu alanda önüne mendil serilen kedi vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Vatandaşların önüne para bıraktığı kedi hem kendine hem de diğer sokak hayvanlarına mama parası kazandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine her yıl geleneksel olarak kurulan alışveriş stantlarının bulunduğu alana oturarak para toplayan kedi vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Her akşam saatlerinde stantların bulunduğu sokağa gelen kediye ilgi gösteren esnaflar kedi ile yakından ilgilenirken kedinin önüne mendil yayarak para toplanmasını sağladılar. Kedinin burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar, ilk olarak mizahi amaçla mendil serdiklerini anlattılar. Vatandaşların da duyarlı olup para bırakmasıyla mama satın alındığını anlatan esnaflar, "Biz ilk olarak bunu mizah amaçlı olarak düşünmüştük. Kedinin olduğu yere mendil serip şaka yapmak istedik. Ama bir baktık ki kedimizin önüne duyarlı vatandaşlarımız tarafından para bırakılmaya başlandı tabi bizde bu olaydan memnun olduk. Toplanan bu paralar ile hem kedimize hem de diğer sokak hayvanlarına yiyecekler alarak onların beslenmesini sağlıyoruz. Buradan kedimizin bulunduğu yere para bırakan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz onların sayesinde sokak hayvanlarımızda aç kalmıyor" ifadelerini kullandılar.

(Fikri Erdem - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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