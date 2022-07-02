Son dakika... Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Bursa'da
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Bursa'da Pence Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın naaşı Bursa'ya getirildi.
Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Bursa'da
BURSA - Pence Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın naaşı Bursa'ya getirildi.
24 yaşındaki şehidin naaşı askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi.
Askeri havalimanındaki törene askeri yetkililer, yakınları ve protokol mensupları katıldı.
Cenaze helallik alınması için Panayır Mahallesi'ndeki baba evine oradan da cenaze namazı için öğle vakti Mihraplı Camii'ne götürülecek.
İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Yerel