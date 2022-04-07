Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Gökten Ceylan - Yerel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis Ali Duman mezarı başında dualarla yad edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis Ali Duman mezarı başında dualarla yad edildi.

Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle dahilinde şehit Ali Duman'da unutulmadı. Duman Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile beraberindeki polisler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla yad edildi. Emniyet mensupları duanın ardından şehir meslektaşlarının mezarına karanfilde bıraktı.

Bolvadinli şehit polis memuru Ali Duman, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparak 1992 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında 34 yaşında şehit oldu.

Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Yerel

Polis Memuru, Ali Duman, Hisarcık, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title