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Son dakika... Şehit özel hareket polisinin adına kütüphane açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Şehit özel hareket polisinin adına kütüphane açıldı

Son dakika haber... Ankara'da trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden özel hareket polis memuru Adem Yıldız'ın adının yaşatılması amacıyla öğrenim gördüğü Kilimli Atatürk Anadolu Lisesine kütüphane yapıldı.

KİLİMLİ, ZONGULDAK (İHA) - Ankara'da trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden özel hareket polis memuru Adem Yıldız'ın adının yaşatılması amacıyla öğrenim gördüğü Kilimli Atatürk Anadolu Lisesine kütüphane yapıldı.

26 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden Zonguldaklı Özel Harekat Polisi Adem Yıldız'ın anısına mezun olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, şehidin eşi, çocuğu, annesi, babası ve sınıf arkadaşları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve okul Müdürü Turan Demiralay tarafından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta ise duygusal anlar yaşandı. Şehidin ailesi kütüphaneye Adem yılın ismini verilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Memuru, Adem Yıldız, Kilimli, Ankara, Yerel, Haberler

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