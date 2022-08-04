Son Dakika | Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak

Son Dakika | Şehit Eren Bülbül'ün ismi Bergama'daki parkta yaşayacak

Son dakika haberine göre Bergama Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısında, İslamsaray Mahallesi'nde belediye tarafından yapılacak olan parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 - Güncelleme:

Bergama Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısında, İslamsaray Mahallesi'nde belediye tarafından yapılacak olan parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bergama Belediyesinin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Temmuz ayında meclisin tatil olması nedeniyle haziran ayına ait meclis tutanaklarının onaylandığı oturumda, belediye başkanlığı, birimler ve komisyonlardan gelen konularda görüşülerek karara bağlandı.

"İyi ki Varsın Eren" ismi parka verildi

İslamsaray Mahallesi'nde, yeni inşa edilen İslamsaray Camii yanına belediye tarafından yapılacak olan parka, "İyi ki Varsın Eren" isminin verilmesi meclis toplantısında görüşüldü. Önerge, oy birliği ile karara bağlandı. Alınan kararla, henüz 15 yaşındayken teröristler tarafından hayatının baharında şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi parkta yaşayacak. Toplantının sonunda Başkan Hakan Koştu, alınan kararların Bergama için hayırlı olmasını diledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eren Bülbül Hakan Koştu Bergama Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title