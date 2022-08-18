Son Dakika | 'Müzikli Fethiye Akşamları'na Ölüdeniz Sahili Ev Sahipliği Yaptı Bir son dakika haberine göre “Müzikli Fethiye Akşamları” Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu konseriyle Ölüdeniz Sahili’nde devam etti. "Müzikli Fethiye Akşamları" Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu konseriyle Ölüdeniz Sahili'nde devam etti. Fethiye Belediyesi'nin Ölüdeniz'de devam eden konserleri ilgi görürken; sanatçılar sevilen şarkılarını yurttaşlar ve turistler için söyledi. Belediye'nin Kültür Müdürü Halime Ok, "Kültür Merkezi sanatçıları olarak tüm ekibimizle, sizinle birlikteyiz. Bizlere dahil olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller, iyi eğlenceler diliyoruz" dedi. Konserler bugün bando takımı ile Hisarönü'nde devam edecek. Kaynak: ANKA / Yerel Mustafa Selçukoğlu Ali Tunç Ölüdeniz Fethiye Yerel Haberler Son Dakika

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