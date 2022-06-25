Son dakika haberi... Jandarma Mehteran Takımı Şehitler Abidesi'nde Son dakika genel haberi: - Jandarma Mehteran Takımı Şehitler Abidesi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde konser düzenledi. - Jandarma Mehteran Takımı Şehitler Abidesi'nde ÇANAKKALE - Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde konser düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'nde 'Çanakkale Geçilmez' mottosuyla konser verdi. Şehitlikleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler mehteran birliğinin konserini dinleyip, dağıtılan Türk bayraklarıyla eşlik ettiler. Jandarma erbaş ve atlı birliklerinin de yer aldığı konser, vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı. İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - Yerel Genel Yerel Haberler Son Dakika

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