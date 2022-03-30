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Hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Akçay - Yerel
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Hastanede yangın paniği Kütahya'nın Simav Doç. Dr. Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Hastanede yangın paniği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav Doç. Dr. Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde güç kaynağı akülerinden kaynaklı yangın yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını kısa sürede söndürürken, hastanin güç kaynağı bölümünde hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken yoğun duman sebebiyle bazı 3 ağır hasta tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu hastaların tedavilerine bir süre hastane bahçesinde devam edildi.

Yagınla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hastanede yangın paniği

Hastanede yangın paniği

Hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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