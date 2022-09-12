Son dakika haberleri... Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandıKilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, memleketi Mersin'de göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, memleketi Mersin'de göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesi Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve askeri erkan ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürlek ve Vali Pehlivan, şehidin annesi Ayşe Yıldırım ile babası Orhan Yıldırım ve yakınlarına başsağlığı dileyerek acılarına ortak oldular.

Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası top arabasına götürülürken, törene katılan kalabalık terörü bir kez daha lanetledi. Şehidin naaşı top arabasında bir süre taşındıktan sonra Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.