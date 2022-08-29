Son dakika haberi: Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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Gelen son dakika haberlerine göre Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandıERZURUM Erzurum'un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
ERZURUM Erzurum'un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Horasan'a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan Efecan Taş domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Yerel