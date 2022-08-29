Son dakika haberi: Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı Yerel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandıERZURUM Erzurum'un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı ERZURUM Erzurum'un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Horasan'a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan Efecan Taş domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır Erzurum Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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