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1 buçuk yıl önce aldı, hasat zamanı geldiğinde gördüklerine inanamadı

Yerel Haberler

1 buçuk yıl önce aldı, hasat zamanı geldiğinde gördüklerine inanamadı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 1 buçuk yıl önce aldığı fındık bahçesine hasat yapmak için gelen vatandaş, gördükleri karşısında şoke oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 1 buçuk yıl önce aldığı fındık bahçesine hasat yapmak için gelen vatandaş, gördükleri karşısında şoke oldu. Fındıklarının çalındığını iddia eden Bucak Sıcak, "Bütün her yeri gezip, ağaçlarda fındık bırakmamışlar, yani çalmışlar" dedi.

Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de yatırım için 1 buçuk yıl önce aldığı fındık bahçesine hasat için gelen Bucak Sıcak, fındıklarının çalındığını iddia etti. Bakım ve onarımlarını yapan bahçesinde fındıklarını göremeyen Sıcak, emeklerinin hasat zamanında çalındığını söyledi. Bucak Sıcak, "Burayı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yatırım amaçlı aldık ve içinde de fındık ağaçları var. Bunları yılda bir yeriz, kullanırız veya satarız dedik. Fındık sezonu gelince bizde toplamak için erkenden geldik fakat fındıkların çalındığını gördük. Bütün her yeri gezip, ağaçlarda fındık bırakmamışlar, yani çalmışlar. Buraya sahibi belli olsun diye tel örgü koymuştuk ama maalesef böyle olmuş. Bu yaptıkları ne insanlığa, ne Müslümanlığa sığar. İhtiyaçlarını söyleselerdi insanlar onlara fındık da verirdi, ekmek de verirdi. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

(Sezgin Genç - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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