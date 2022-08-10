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Son dakika haberi! Yüksekova'da korkutan balık ölümleri

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Son dakika haberleri: Yüksekova'da korkutan balık ölümleriHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir derede yaşanan balık ölümleri korkuttu.

Yüksekova'da korkutan balık ölümleri

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir derede yaşanan balık ölümleri korkuttu.

Esendere yolu üzerinde bulunan Çatalkaya köyü yakınlarındaki Yüksekova Deresi'nde ölen onlarca sazan balığı su üstüne çıktı. Bölgeyi gezen vatandaşlar tarafından fark edilen ölü balık için yetkili kurumlara bilgi verildi. Balık ölümlerine çok üzüldüğünü belirten Nihat Yaşar, "Biz her sabah olduğu gibi yine şantiyeye geliyorduk. Buraları gezdiğimiz sırada dere yatağında çok sayıda balığın ölmüş olduğunu gördük. Yetkililere çağrımız, gelip bunu incelesinler. Bu yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilsin istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova Esendere Hakkari su Yerel Haberler Son Dakika

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