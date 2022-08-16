Son dakika haberi | Şanlıurfa Valiliği: Çiçekalan Hudut Karakolu'na Düzenlenen Terör Saldırısında 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör saldırı düzenlediği, saldırıda bir askerin şehit olduğu, dört askerin de yaralandığı duyuruldu.

Valiliğin açıklamasına göre; saldırıda yaralanan askerler, helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vali Salih Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi aldı ve yaralı askerleri ziyaret etti.

Vali Ayhan, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. Ayhan, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceğini söyledi.