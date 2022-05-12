Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti

ADIYAMAN (İHA) - 7-13 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası yapan ve tedavisi devam eden vatandaşa kask hediye etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla 1 Mayıs tarihinde motosikletiyle kaza yapan ve yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hüseyin Yavuz'u ziyaret etti. Hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Yavuz'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan polisler, Yavuz'a, kask hediye etti. Polis ekipleri aynı zamanda trafik kurallarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel