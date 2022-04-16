Son dakika haber! Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Mete Sönmez - Yerel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre - Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - - Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.10 sıralarında Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayii Sitesi'nden ilçe merkezine doğru ilerleyen Rıza K. yönetimindeki 48 FR 474 plakalı araç, İtfaiye kavşağında aniden dönüş yaptı, bu sırada arkasında ilerleyen Bayram C. Y. yönetimindeki plakasız motosiklet araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motordan savrulan Bayram C. Y., önce arabaya çarptı ardından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralanan Bayram C. Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Rıza K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber! Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber! Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber! Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title