Motosiklet kazasında ölen genç kızın paylaşımı yürek burktu

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Duygu Ömür Gedik'in son paylaşımı yürek burktu. Kazada ölen Batuhan Beşel ve Duygu Ömür Gedik'in cenazeleri farklı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce D-655 karayolunda dün meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç feci şekilde can vermişti. 18 yaşındaki motosiklet tutkunu Duygu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından ki paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu.

Son yolculuklarına uğurlandılar

İki genç farklı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı. 18 yaşındaki Duygu Ömür Gedik'in cenazesi Orhangazi Camii'nde, 23 yaşındaki Batuhan Beşel'in cenazesi ise Çamköy Mahalle Mezarlığında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.

Kaza, D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde medyana geldi. Batuhan Beşel idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik olay yerinde Batuhan Beşel'de hastanede hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel