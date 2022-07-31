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Son dakika haberi... Konya polisi KPSS'ye geç kalan adayların yardımına koştu

Son dakika haberi... Konya polisi KPSS'ye geç kalan adayların yardımına koştu

Son dakika haberler... Konya'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumuna geç kalan adaylar polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

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Konya'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) genel yetenek-genel kültür oturumuna geç kalan adaylar polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Önceden alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle trafikte herhangi bir yoğunluk ve aksama yaşanmazken, geç kalan adaylar sebebiyle üniversite girişlerinde yoğunluk oluştu. Araçlarına park yeri bulamayan, araçları arızalanan ve benzeri sebeplerle bazı adaylar sınava geç kaldı. Geç kalan adayların yardımına Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koştu. Çeşitli sebeplerle sınavlarına geç kalan ve yetişemeyen adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi. Sınav yerlerine zamanında yetişen adaylar, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Konya KPSS Yerel Haberler Son Dakika

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