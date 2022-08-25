Son dakika haberleri... Kobe Bryant'ın eşi, kaza fotoğrafları davasından 16 milyon dolar kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazında çekilen fotoğraflar nedeniyle açtığı davada 16 milyon dolar tazminat kazandı.

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazında çekilen fotoğraflar nedeniyle açtığı davada 16 milyon dolar tazminat kazandı.

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ve kızının 2020 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar nedeniyle açılan davada karar çıktı. Dokuz jüri üyesi, kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ve Los Angeles County polisi tarafından çekilen fotoğrafların sızdırılması nedeniyle mahremiyetin ihlal edildiğini ve duygusal zarara yol açtığını belirterek Los Angeles County yönetiminin 16 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Vanessa Bryant, duruşma sırasında gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, polisin ve itfaiyecilerin kendi aralarında paylaştığı fotoğraflar olduğunu öğrenince üzüntüsünün arttığını ve panik atak geçirdiğini söyledi. Vanessa Bryant, "Fotoğrafların her gün sosyal medyaya düşme korkusuyla yaşıyorum. Kızlarımın sosyal medyada olmasından ve bunların ortaya çıkmasından korkarak yaşıyorum" dedi. Jürinin kararın ardından Vanessa Bryant, sosyal medya hesabından kocası ve kızıyla birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Hepsi sizin için, sizi seviyorum. Kobe ve Gigi için adalet" notunu düştü.

Aynı kazada 45 yaşındaki eşi Sarah ve 13 yaşındaki kızı Payton'ı kaybeden Chris Chester ise 15 milyon dolar tazminat alacak.

NE OLMUŞTU

ABD'li ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant, bir basketbol maçına gittiği sırada içinde bulunduğu Sikorsky S76 tipi helikopterin Los Angeles'ın batısındaki Calabasas'ta dağlık alana düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişi ile hayatını kaybetmişti.

(İHA)