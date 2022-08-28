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Son dakika haberi... Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Son dakika haberi... Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'de Kaymakam Furkan Başar, jandarma personelleri ile bir araya geldi.

Bingöl'de Kaymakam Furkan Başar, jandarma personelleri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Yedisu ilçesine atanan ve göreve başlayan Kaymakam Furkan Başar, İlçe Jandarma Karakolu'nda düzenlenen yemekte, jandarma personelleri ile bir araya geldi. Jandarma personelleriyle sohbet eden Başar, görevlerinde başarılar diledi.

Jandarma personelleri ile sohbet eden Başar, "Güvenliğimiz için gece gündüz büyük özveri ile görevlerini ifa eden Jandarma Komutanlığı personelleri akşam yemeğinde beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Tüm personele görevlerinde başarılar dilerim" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Yedisu Bingöl Yerel Haberler Son Dakika

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