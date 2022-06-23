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Son dakika haberi | Jandarma ekipleri turistlerle kamp yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Jandarma ekipleri turistlerle kamp yaptı

Son dakika haberler: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerli ve yabancı turistlerle kamp yapan jandarma ekipleri; tırmanış, yürüyüş ve genel bilgilendirmelerle turistlerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerli ve yabancı turistlerle kamp yapan jandarma ekipleri; tırmanış, yürüyüş ve genel bilgilendirmelerle turistlerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirdi.

Kumlaca İlçesi Olimpos bölgesinde bulunan Likya yolu ve kaya tırmanış alanlarında yerli ve yabancı turistlere Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı tarafından eşlik edildi. Olimpos Mahallesi ile Adrasan Mahallesi arasında kalan Musa Dağı Çoban mevkiinde kamp yapıldı. Yerli ve yabancı turistlere jandarmanın her zaman her yerde yanlarında ve güvende oldukları hissettirildi. Dağcılarla beraber kaya tırmanışı yapılırken, Likya yolu yürüyüşü yapan turistlerle 12 kilometrelik parkur tamamlandı. Yürüyüş esnasında ekipler tarafından bölge, yol ve orman yangınları hakkında genel bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Olimpos Kumluca Antalya Yerel Haberler Son Dakika

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