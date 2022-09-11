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Son dakika haberi! Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Yerel Haberler

Son dakika haberi! Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Son dakika haberlerine göre Erzincan Belediyesi Özel Halk Otobüsü ücret tarifesine göre vatandaşlar artık 8.00 TL ödeyecek.

Erzincan Belediyesi Özel Halk Otobüsü ücret tarifesine göre vatandaşlar artık 8.00 TL ödeyecek. Can kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine öğrenciye 1 TL, sivil vatandaşa ise 1.5 TL zam yapılırken Can kart kullanmayan vatandaşlar içinde ücret 8.00 TL olarak belirlendi.

Yapılan yeni zamdan sonra Can kart sahibi olan öğrenciler 5.50 TL öderken, sivil vatandaş ise Can kart ile 6.50 TL ödeme yapacaklar. 10 Eylül 2022 tarih itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımayı 8.00 TL ödeyerek kullanacaklar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Belediyesi Yerel Haberler Son Dakika

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