Son dakika haberi | Doğru Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünü kutladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlu Olsun. Görevlerinde üstün başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Doğru yayımladığı mesajında, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü; milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini; zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızla iç içe ve büyük bir özveriyle ifa eden Emniyet Teşkilatımızın 177'inci kuruluş yıldönümünü gururla kutluyorum. Her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan Polis Teşkilatı, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla, tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmaktadır. Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışacağına olan inancımı özellikle belirtmek istiyorum. Kurulduğu günden bugüne halkımızın huzur ve güvenliği için önemli görev üstlenen ve görevi başında Şehitlik mertebesine ulaşan Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık içerisinde uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

