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Son dakika haberi... Çukurca'da tayini çıkan askeri personel için veda programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Çukurca'da tayini çıkan askeri personel için veda programı

Son dakika haberi: Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, tayini çıkan askeri personele veda yemeği verdi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, tayini çıkan askeri personele veda yemeği verdi.

Çukurca'da görev yapan ve tayini çıkan askeri personeller için veda yemeği düzenlendi. Tayini çıkan 2. Hudut Tugayı Kurmay Başkanı Albay Saim Tabak, Albay Özcan Yıldız, Binbaşı Serbay Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Koç için düzenlenen veda programına Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran ve kurum amirleri katıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, tayini çıkan askeri personele yaptıkları olağan üstü fedakarlıklar için plaket takdim ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Kurt Hakkari Çukurca Yerel Haberler Son Dakika

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