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Son dakika haberi! Çınarcık'ta şehit aileleri ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Çınarcık'ta şehit aileleri ziyaret edildi

Son dakika haberleri... Çınarcık Kaymakamı Abdurrahman İnan ve Belediye Başkanı Numan Soyer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Çınarcık Kaymakamı Abdurrahman İnan ve Belediye Başkanı Numan Soyer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

İnan ve Soyer'e kamu kurum müdürleri de eşlik ederken ilk Çınarcık Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından beldedeki şehit aileleri ziyaret edilerek çiçek takdim edildi. - YALOVA

Son dakika haberi! Çınarcık'ta şehit aileleri ziyaret edildi

Son dakika haberi! Çınarcık'ta şehit aileleri ziyaret edildi

Son dakika haberi! Çınarcık'ta şehit aileleri ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman İnan, Numan Soyer, Çınarcık, Şehit, Yerel, Haberler

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