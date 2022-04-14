Son dakika haberi... Bünyan Şehitleri video ile anıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.

Bünyan Belediyesi'nce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde Dağlıca Türküsü kullanılırken; "Yurdumuzun temel taşı, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi, vatanımızın yegane koruyucuları olan Kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel