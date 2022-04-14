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Son dakika haberi... Bünyan Şehitleri video ile anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.

Bünyan Belediyesi'nce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde Dağlıca Türküsü kullanılırken; "Yurdumuzun temel taşı, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi, vatanımızın yegane koruyucuları olan Kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Bünyan Şehitleri video ile anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bünyan Belediyesi, Kayseri, Medya, Nisan, Yerel, Haberler

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