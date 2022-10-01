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Son dakika haberi | Bilgisayar korsanlarının en sevdiği şifre 50 bin lira kazandırdı

Yerel Haberler

Son dakika haberi | Bilgisayar korsanlarının en sevdiği şifre 50 bin lira kazandırdı

Son dakika haberi: Pelin Çift'in sunduğu Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün danışman olarak yer aldığı TRT 1'in yerli yarışma programı 3'te 3 ilginç sorularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Pelin Çift'in sunduğu Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün danışman olarak yer aldığı TRT 1'in yerli yarışma programı 3'te 3 ilginç sorularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yarışmacıların 3 soruya üst üste doğru cevap vererek ilerledikleri 3'te 3'ün dün gece yayınlanan bölümünde 50 bin TL'lik üçlemenin son sorusu yaşadığımız dijital çağda kullanılan şifreler konusunda ne kadar dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. "Birleşik Krallık'ta bilgisayar korsanları tarafından en yaygın biçimde kırılıp saldırı yapılan şifreler arasında ilk sıra hangisine aittir" sorusuyla karşılaşan yarışmacı Okan Kurnaz; '111111', '123456' ve 'qwerty' şıkları arasından akıl yürüterek doğru cevaba ulaştı. Yarışmacı Okan Kurnaz, '123456' cevabını vererek 50 bin lira ödülle yarışmadan ayrıldı.

Türkiye'de de 'Sanane', 'Galatasaray', 'Fenerbahçe' gibi şifrelerin de yer aldığı en zayıf şifre listesinin ilk sırasında Birleşik Krallık'ta olduğu gibi 1 saniyenin altında kırılma süresiyle "123456" yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tufan Gündüz Pelin Çift Yerel Haberler Son Dakika

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