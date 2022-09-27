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Son dakika haberi... Başkan Yılmaz, Tece Polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı

Yerel Haberler

Son dakika haberi... Başkan Yılmaz, Tece Polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı

Son dakika haberi... Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de dün gece Tece Polisevine düzenlenen hain saldırıyı kınadı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de dün gece Tece Polisevine düzenlenen hain saldırıyı kınadı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, saldırıda şehit düşen polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralı polis memuruna acil şifalar dileyerek, Türk Milletinin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını söyledi. Başkan Yılmaz, "Mersinimizde meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Acımız çok büyük. Ülkemizin bekasını, huzur ve güven ortamını bozmayı amaçlayan bu hain eylemler asla amacına ulaşamayacaktır. Terörü ve destekçilerini lanetliyorum. Hain saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atsız Afşın Yılmaz Toroslar Mersin Yerel Haberler Son Dakika

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