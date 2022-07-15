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Son dakika haberi! 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Son dakika haber: FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri, ölümünün altıncı yıldönümünde vatandaşların akınına uğradı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri, ölümünün altıncı yıldönümünde vatandaşların akınına uğradı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini binlerce kişi ziyaret ediyor. Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine Türkiye'nin her bölgesinden gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyor.

Ömer Halis adını verdiği çocuğuyla şehitliğe geldi

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar, gözyaşları içerisinde Halisdemir ve şehitlere mücadelelerinden dolayı teşekkür etti. Darbe girişiminden bir ay sonra doğan ve Ömer Halis adını verdiği çocuğuyla birlikte kabir ziyaretinde bulunan baba, "İnşallah Ömer Halisdemir gibi bir kahraman olur. Vatanımıza, milletimize faydalı bir insan olur. Allah vatanımızı, milletimizi seven gençliğimizi artırsın" diye konuştu. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Halisdemir Yerel Haberler Son Dakika

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