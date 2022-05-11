Son dakika haberi: Söke'de meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı

Söke'de meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken araçlar hurdaya döndü.

Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzeri Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan Cemal K. kontrolündeki 35 SAT 19 plakalı otomobil ile Davutlar'dan Söke istikametine seyir halinde olan Mustafa C. kontrolündeki 48 JP 144 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken 35 SAT 19 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Ferdi G., 48 JP 144 plakalı araçta bulunan sürücü Mustafa C. ve yolcu konumunda bulunan Sinem A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.