Kamera karışına geçen Vali Ayhan haberleri sundu
Yerel Haberler
Kamera karışına geçen Vali Ayhan haberleri sundu Yerel televizyonun haberlerini Vali sundu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu.
Kamera karışına geçen Vali Ayhan haberleri sundu
Yerel televizyonun haberlerini Vali sundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını ziyaret etti. Edessa Televizyonuna da giden Vali Ayhan, kameranın karşısına geçerek haberleri sundu. Kendi ziyaret haberini sunan Vali Ayhan'ın spikerleri aratmayan haber sunumu, ilginç görüntülere sahne oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Yerel