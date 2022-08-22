Kamera karışına geçen Vali Ayhan haberleri sundu Yerel Haberler Kamera karışına geçen Vali Ayhan haberleri sundu Yerel televizyonun haberlerini Vali sundu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu. Kamera karışına geçen Vali Ayhan haberleri sundu Yerel televizyonun haberlerini Vali sundu ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını ziyaret etti. Edessa Televizyonuna da giden Vali Ayhan, kameranın karşısına geçerek haberleri sundu. Kendi ziyaret haberini sunan Vali Ayhan'ın spikerleri aratmayan haber sunumu, ilginç görüntülere sahne oldu. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan Salih Ayhan Şanlıurfa Yerel Haberler

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