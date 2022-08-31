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Son dakika haber! İHA muhabirinin duyarlı davranışı, yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı

Yerel Haberler

Son dakika haber! İHA muhabirinin duyarlı davranışı, yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı

Son dakika haber... Zonguldak'ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Can Bayram'ın duyarlı davranışı yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı.

Zonguldak'ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Can Bayram'ın duyarlı davranışı yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki yaralı güvercin uçamayınca bir binanın girişinde mahsur kaldı. Güvercinleri fark eden Emre Can Bayram durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bayram, itfaiye ekipleri gelene kadar yaralı güvercinlerin başında bekledi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı güvercinleri bir kartona koyarak tedavisi için Veteriner kliniğe getirdi.

Ekipler, duyarlı davranışından dolayı Emre Can Bayram'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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