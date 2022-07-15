15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: "Şehit olmak bize nasip olmadı" - Haberler

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15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: "Şehit olmak bize nasip olmadı"

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Yerel
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15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: "Şehit olmak bize nasip olmadı" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: "Şehit olmak bize nasip olmadı"

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu. Ziyarete gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından başlatılan hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde abidede şehitler dualarla anıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne de şehit yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Abideyi ve müzeyi ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, daha sonra bahçede bulunan, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren selvi ağaçlarının çevresinde dolaşarak dualar etti.

"Şehit olmak bize nasip olmadı"

Ziyaretçilerden Ali Şensoy isimli bir vatandaş, "O gece biz de sokaklardaydık. Bize nasip olmadı şehit olmak. Şehit olmayı çok isterdim. İnşallah biz de şehit olup Peygamber efendimizin ordusuna katılmak isteriz" dedi.

"Gözyaşlarımı tutamadım"

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlardan Fadime Gül ise, "Biz televizyonda izlerken bir şey görmemişiz. İnsanlar ne acılar yaşamış. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin. İnşallah Peygamberimize komşu olurlar. Buradaki videoları izlerken gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Yerel

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