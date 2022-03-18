Son dakika... Emniyet Müdüründen 18 Mart'a özel şiir - Haberler

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Son dakika... Emniyet Müdüründen 18 Mart'a özel şiir

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Emniyet Müdüründen 18 Mart'a özel şiir

Son dakika haberler... Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle kaleme alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarına ithaf ettiği şiir büyük beğeni topladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle kaleme alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarına ithaf ettiği şiir büyük beğeni topladı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle özel bir klip hazırlandı. Klipte il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in kaleme alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarına ithaf ettiği 'Çanakkale' şiirine de yer verildi. Lise öğrencisi Melike Gökduman'ın seslendiği şiir sosyal medyada büyük ilgi gördü. - MALATYA

Son dakika... Emniyet Müdüründen 18 Mart'a özel şiir

Son dakika... Emniyet Müdüründen 18 Mart'a özel şiir

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Malatya, 18 mart, Şiir, Yerel, Haberler

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