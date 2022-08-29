Son Dakika | Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Yerel Haberler Son dakika yerel haberine göre Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre yangın saat 23.30 sıralarında Gemerek ilçesi Ekizce köyünde meydana geldi. İlhan Çolak'a ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü . Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman Gemerek Sivas Yerel Haberler Son Dakika

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