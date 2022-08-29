AKUT Büyük Taarruz şehitlerini yad ettiAFYONKARAHİSAR AKUT Arama Kurtarma Derneği, her yıl olduğu gibi 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100. Yılında da Zafer Yolu'nu yürüyerek Kocatepe'ye çıktı.

AKUT Büyük Taarruz şehitlerini yad etti

AFYONKARAHİSAR AKUT Arama Kurtarma Derneği, her yıl olduğu gibi 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100. Yılında da Zafer Yolu'nu yürüyerek Kocatepe'ye çıktı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 100 gönüllü, Afyonkarahisar Kamp Karavan Merkezi'nde çadırlarda konaklarken tesislere tam not verdi.

Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan AKUT Arama Kurtarma Derneği, 100. Yılı'nda Zafer Yürüyüşü etkinliği düzenledi. AKUT'un Bursa, Giresun, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Yarımada, Alanya ve Afyon ekiplerinden 93 gönüllünün katılımı ile gerçekleştirilen 'Zafer Yürüyüşü' etkinliği, Şuhut Büyük Taarruz Karargah Gezisi ile başlayıp Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretiyle son buldu. Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği alandaki şehitlikleri ziyaret eden AKUT Ekibi, Afyonkarahisar'daki etkinliği süresince Afyon Motorsporları Merkezi'nde oluşturulan kamp ve karavan alanında konakladı.

Alanın doğa ve kamp için ideal bir şekilde hazırlandığını belirten AKUT Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Mustafa Aygün, milli hafızanın geleceğe taşınması için Zafer Yürüyüşü organizasyonunu önemsediklerini belirtti. Aygün, "biz her sene vatanımız için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onların yaşadığı günleri yaşamak ve yeni gönüllülerimizi bunu anlatmak için buradayız. 30 ekibimizler birlikte arama kurtarma konusunda devletimizi destek olmak için gece gündüz çalışan bir derneğiz" diye konuştu. AKUT üyeleri konaklamanın ardından Kocatepe'ye çıkarak şehitliklikleri ziyaret edip, dua okudu.

AKUT, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 4 bin 388 operasyonda 3 bin 251 insanın hayatını kurtarırken, bin 709 hayvanın da yaşama döndürülmesine katkı sağladı.