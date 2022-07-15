Son Dakika | 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitlikleri ziyaret etti.

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı, hain darbe girişiminde şehit düşenlerin kabir ziyareti ile devam etti. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, protokol üyeleri ve şehit yakınları ile gazilerin hazır bulunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı. Kabir ziyaretinin ardından Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kortej Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler gün boyu devam edecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı'ndan Vilayetler Evi'ne kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü, Vilayetler Evi bölgesinde Türk Bayrağı açılmasıyla sona erdi.

Gölbaşı'nın bütün camiilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kuran-ı Kerim okundu. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyonlar gün boyu devam edecek. Etkinlikler çerçevesinde Gölbaşı Gençlik Merkezi'nde satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi turnuvaları düzenlenecek. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İlahi, 15 Temmuz Sinevizyon Gösterisi ve Mehteran Gösterisi sonrası Atatürk Sahil Parkı'nda Kaya Kuzucu konser düzenleyecek. Demokrasi Nöbeti ile devam edecek olan programlar sabaha karşı son bulacak.