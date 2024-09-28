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Somer Sivrioğlu Eskişehir Türk Ocağı'nı Ziyaret Etti

Somer Sivrioğlu Eskişehir Türk Ocağı'nı Ziyaret Etti
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Türk mutfak kültürünün önemli isimlerinden Somer Sivrioğlu, aile yadigarı Sivrioğlu Konağı'nı ziyaret ederek, Türk Ocaklarının faaliyetlerinden ve ailesinin tarihinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Türk Mutfak Kültürünün taşıyıcılarından Somer Sivrioğlu 'Master şef' Eskişehir Türk Ocağı' nı ziyaret etti

Türk Mutfak Kültürünün taşıyıcılarından Somer( Sivrioğlu) şef baba yadigarı, aile konağı Sivrioğlu Konağını( Eskişehir) ziyaret etti. Sivrioğlu ailesi 'Büyük Kafkas Sürgünü' sonrası Kafkasya'dan gelen ve Eskişehir/Odunpazarı' na yerleşen varlıklı bir aile. Aile 5 dönümlük bir alan alıyor, birisi selamlık şu anda Eskişehir Türk Ocağı, diğer ikisi haremlik üç konak yapıyorlar. Çatakbayırı mevkiinden su getiriyor ve bu tatlı sudan caminin köşesine ve Şeyh Şehabettin Caddesine iki çeşme (Ağa Çeşmesi) yaptırıyorlar. Mevcut topraktan ve sazdan yapılmış olan Salı Mescidini imar ediyor ve kendi isimlerini veriyorlar.

Aile Lületaşı işlemeciliği, ticareti ve ihracatı ile uğraşıyor. Konaklar 1900'e tarihleniyor. Aile 1950'lerde konağı Artvin/Yusufeli'li bir aileye satıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Somer Sivrioğlu, Ailenin dördüncü kuşağı. Aileyi Kafkasya'dan baba dedesi getiriyor. Somer Sivrioğlu,"Aile yadigarımızda bir abidevi Milli Kuruluşumuzun, Türk Ocaklarının faaliyette bulunmasından mutluluk duydum. Hem konağımız, hem de ailemiz Milli Mücadelenin içerisinde bulunmuş, uzun yıllar konağın çatısında bir hayli mühimmat saklanmış" dedi.

Sivrioğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğunu, hislendiğini ifade ederek, konakta doğan ve 10 yaşını bu konakta geçiren babası ile tekrar ziyarete geleceğini ifade etti. Sonrasında Dede Mahallesinde bulunan ailenin adını taşıyan Sivrioğlu camii ve sokağı ziyaret edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Somer Sivrioğlu Kültür Sanat Gastronomi Kültür Yerel Yaşam

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