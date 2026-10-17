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SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST uçuşu kokpit kamerasına yansıdı, izleyenleri mest etti

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SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST uçuşu kokpit kamerasına yansıdı, izleyenleri mest etti
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşu kokpit kamerasına yansıdı. Zorlu manevralar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken kokpit görüntüleri pilotun yüksek G kuvveti altındaki performansını gözler önüne serdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, kokpit kamerasına yansıdı. Kadim şehrin muazzam görünümü ile birleşen uçuş anı izleyenleri mest etti.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sahne alan SOLOTÜRK, gökyüzünde sergilediği zorlu manevralarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yüksek sürat ve alçak irtifada gerçekleştirilen gösteri sırasında pilotun kokpit içindeki hakimiyeti ve yüksek G kuvveti altındaki performansına ait görüntüler kokpit kamerasına yansıdı.Kadim şehrin muazzam görünümü ile birleşen uçuş anı izleyenleri mest etti. Kadim toprakların nefes kesen güzelliği gökyüzünden bir sanat eseri gibi gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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