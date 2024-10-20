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Bingöl'de 1992'de Şehit Olan 19 Vatandaş Anıldı

Bingöl'de 1992'de Şehit Olan 19 Vatandaş Anıldı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde, 1992 yılında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 19 vatandaş, kabirleri başında düzenlenen programla anıldı. Solhan Kaymakamlığı ve BIŞHAK Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde kabirlere karanfil bırakıldı ve dualar edildi. Programa Kaymakam ve yerel yöneticilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 1992 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 19 vatandaş kabirleri başında dualarla anıldı.

Solhan ilçesi Hazarşah köyüne bağlı Aksakal mezrasında, 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 19 vatandaş için Solhan Kaymakamlığı ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BIŞHAK) Derneği tarafından programı düzenlendi. Şehitlerin anma programında kabirleri ziyaret edilirken, karanfil bırakılıp dualar edildi. Anma programına, Kaymakam Muhammed Çetin, BIŞHAK Başkanı Vahap Baysal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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