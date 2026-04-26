Sol Parti Borçka İlçe Başkanı Çatan'dan 1 Mayıs Çağrısı: "Bu Düzene Teslim Olmayacağız"

(ARTVİN) - SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, "Bu düzen, milyonların açlığına dayanan, yoksulluğu büyüten bir sömürü düzenidir. Kurdukları bu çürümüş düzeni ayakta tutmak için yalanla, zorbalıkla, baskıyla ve hileyle yönetiyorlar. Ama artık yeter. Bu karanlığa teslim olmayacağız" dedi ve ilçe sakinlerini 1 Mayıs kutlamalarına çağırdı.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde SOL Parti Borçka İlçe Örgütü, ilçede bildiri dağıtarak Borçkalıları 1 Mayıs kutlamalarına davet etti ve basın açıklaması yaptı.

SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bağımsız, demokratik ve laik bir ülkeyi birlikte kurmak mümkündür. 1 Mayıs'ta birlikte yürüyelim. Trump suretine bürünmüş haydutlar imparatorluğu çöküyor. 12 Eylül'ün 'bizim çocukları', bugün Trump'ın 'harika çocukları' olarak karşımızda duruyor. Ülkemizi NATO'nun ve ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getiriyorlar."

Bu düzen, milyonların açlığına dayanan, yoksulluğu büyüten bir sömürü düzenidir. Kurdukları bu çürümüş düzeni ayakta tutmak için yalanla, zorbalıkla, baskıyla ve hileyle yönetiyorlar. Ama artık yeter. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Hayatlarımızı, ülkemizi ve geleceğimizi bu düzene bırakmayacağız. Denizlerden, mahallelerden öğrendik; direnen halk yenilmez.

Omuz omuza verip aynı safta yürüdüğümüzde, kendi kaderimizi ellerimize aldığımızda hiçbir güç karşımızda duramaz. Birlik olursak kazanırız. 1 Mayıs'ta birliğin gücünü, dayanışmanın kudretini ve halkın iradesini meydanlarda haykıralım."

Kaynak: ANKA