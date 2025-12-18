Söke Müftülüğü'nde 2025 yılında 100 çift 'evet' dedi

Söke İlçe Müftülüğü, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde 100. nikahını kıydı.

Söke İlçe Müftülüğü bünyesinde verilen resmi nikah hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen 100. nikah, hem hayatlarını bileştiren çift hem de müftülük personeli için özel bir an oldu. Söke İlçe Müftülüğü yetkilileri nikah töreninde evliliğin toplumun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek evliliğin sevgi, saygı ve karşılıklı sorumluluk bilinci üzerine kurulması gerektiğini vurguladı. Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi ve sonrası rehberlik hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. Söke İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Adem Karataş tarafından kıyılan 100. nikah hatıra fotoğrafı çekimi ve Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi ile sona erdi. - AYDIN