Haberler

Söke Müftülüğü'nde 2025 yılında 100 çift 'evet' dedi

Söke Müftülüğü'nde 2025 yılında 100 çift 'evet' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke İlçe Müftülüğü, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla 2025 yılı itibarıyla 100. nikahını kıydı. Nikah töreninde evliliğin toplumun temel taşlarından biri olduğu vurgulandı.

Söke İlçe Müftülüğü, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde 100. nikahını kıydı.

Söke İlçe Müftülüğü bünyesinde verilen resmi nikah hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen 100. nikah, hem hayatlarını bileştiren çift hem de müftülük personeli için özel bir an oldu. Söke İlçe Müftülüğü yetkilileri nikah töreninde evliliğin toplumun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek evliliğin sevgi, saygı ve karşılıklı sorumluluk bilinci üzerine kurulması gerektiğini vurguladı. Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi ve sonrası rehberlik hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. Söke İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Adem Karataş tarafından kıyılan 100. nikah hatıra fotoğrafı çekimi ve Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Alevlere teslim olan tırdaki taşınan anguslar yola saçıldı
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
title